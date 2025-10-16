Eurolega, colpaccio Milano a Kaunas: Zalgiris ko 89-78
KAUNAS (LITUANIA) - Colpaccio dell'Olimpia Milano che, nella quinta giornata della Regular Season di Eurolega, passa 89-78 alla 'Zalgirio Arena' di Kaunas contro i padroni di casa dello Zalgiris. Dopo un primo quarto da incubo (21-13 per i padroni di casa) i biancorossi vanno sotto 31-15 al 12' poi cambiano atteggiamento grazie a un parziale di 12-0 che permette alla squadra di coach Messina di portarsi in vantaggio prima dell'intervallo (39-38). Nella ripresa l'equilibrio regna sovrano, poi salgono in cattedra Shields (15 e 5 assist) e Ellis (15) che lanciano il parziale decisivo (79-68 a 4' dalla sirena). Bene anche Ricci (15 con 5/5 da tre), Booker (15 e 7 rimbalzi) e Guduric (14 e 7 rimbalzi). Ai lituani di coach Masiulis non bastano invece i 20 punti di Butkievicius, i 15 a testa di Williams-Goss e Wright e i 14 di Tubelis. I biancorossi tornano così al successo in Europa dopo i tre ko consecutivi con Partizan Belgrado, Monaco e Bayern.
Olimpia Milano, i prossimi impegni in Serie A e in Europa
Archiviata la seconda affermazione continentale dopo quella esterna, alla prima giornata, con la Stella Rossa, l'Olimpia è ora attesa da tre match complicati: si parte domenica 19 ottobre, a Sassari, contro la Dinamo reduce dal ko di Lisbona, in Fiba Europe Cup, con lo Sporting. Poi sarà il turno di Valencia (il 23 ottobre, al Forum) per un altro appuntamento imperdibile in Eurolega. Il trittico si chiude il 26 ottobre, ancora ad Assago, con la Reyer Venezia.