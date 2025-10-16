Eurolega, colpaccio Milano a Kaunas: Zalgiris ko 89-78

KAUNAS (LITUANIA) - Colpaccio dell'Olimpia Milano che, nella quinta giornata della Regular Season di Eurolega, passa 89-78 alla 'Zalgirio Arena' di Kaunas contro i padroni di casa dello Zalgiris. Dopo un primo quarto da incubo (21-13 per i padroni di casa) i biancorossi vanno sotto 31-15 al 12' poi cambiano atteggiamento grazie a un parziale di 12-0 che permette alla squadra di coach Messina di portarsi in vantaggio prima dell'intervallo (39-38). Nella ripresa l'equilibrio regna sovrano, poi salgono in cattedra Shields (15 e 5 assist) e Ellis (15) che lanciano il parziale decisivo (79-68 a 4' dalla sirena). Bene anche Ricci (15 con 5/5 da tre), Booker (15 e 7 rimbalzi) e Guduric (14 e 7 rimbalzi). Ai lituani di coach Masiulis non bastano invece i 20 punti di Butkievicius, i 15 a testa di Williams-Goss e Wright e i 14 di Tubelis. I biancorossi tornano così al successo in Europa dopo i tre ko consecutivi con Partizan Belgrado, Monaco e Bayern.