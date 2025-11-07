Corriere dello Sport.it
Eurolega, LeDay e Shields trascinano l'Olimpia Milano: Efes ko dopo un supplementare

I biancorossi vincono 97-93 a Istanbul con l'Anadolu: ai turchi di Kokoskov non bastano i 34 punti di uno scatenato Dozier. Seconda vittoria consecutiva per Messina in Europa. Commovente omaggio a Polonara
Eurolega Anadolu Efes-Olimpia Milano

ISTANBUL (TURCHIA) - Colpo esterno dell'Olimpia Milano in Eurolega. Nella nona giornata di Regular Season, i biancorossi passano dopo un tempo supplementare al 'Basketbol Gelisim Merkezi' di Istanbul contro i padroni di casa dell'Anadolu Efes, battuti 97-93. L'EA7 Emporio Armani conquista un fondamentale successo, trascinata dai 25 punti di Zach LeDay e i 24 di Shavon Shields. Bene anche Ellis, a referto con 14 punti, Guduric (13 più 8 decisivi rimbalzi) e Bolmaro (10). Ai turchi padroni di casa non basta invece la prova stellare di P.J. Dozier: la guardia statunitense con un passato in Nba (ha indossato, tra le altre, le canotte dei Denver Nuggets e dei Minnesota Timberwolves) segna 34 punti ma non riesce a evitare la sconfitta dei due volte campioni d'Europa. I turchi di coach Kokoskov incassano così il secondo ko di fila in ambito continentale. Buone ma inutili ai fini del risultato finale le prestazioni di Weiler-Bobb (16 punti), Osmani (14 punti e 7 rimbalzi) e il solito Shane Larkin (12 punti, 9 rimbalzi e doppia doppia solo sfiorata).

Olimpia Milano, ora Asvel e Olympiacos al Forum per dare continuità

Quarto successo stagionale, il secondo di fila in Europa, per i ragazzi di Ettore Messina che riscattano anche il passo falso con Brescia di mercoledì in Serie A e raggiungono la Virtus Bologna a metà classifica (4 vittorie e 5 ko). All'orizzonte ora un triplo impegno tra le mura amiche del Forum: domenica arriva Treviso in campionato, poi sarà ancora Eurolega: in programma le sfide con l'Asvel (il 12) e l'Olympiacos (il 14).

Efes e Milano insieme per Polonara: il commovente omaggio

Prima della palla a due, le due squadre si sono abbracciate dietro un lungo striscione con la scritta 'Forza Achi', dedicato ad Achille Polonara, avversario di Milano in tante sfide ed ex giocatore dell'Efes (stagione 2022/23), che sta combattendo contro la leucemia.

