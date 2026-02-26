Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Eurolega, Olimpia Milano ko contro l'Hapoel a Tel Aviv: play-in sempre più lontano© di ninno

Eurolega, Olimpia Milano ko contro l'Hapoel a Tel Aviv: play-in sempre più lontano

Grande occasione sciupata per la squadra di coach Poeta, che incassa la seconda sconfitta di fila nella competizione: tutti i dettagli
2 min
TagsEurolegaBasketOlimpia Milano

TEL AVIV (ISRAELE) - Si fa sempre più complicata la situazione in Eurolega per l'EA7 Milano, sconfitta 84-92 in trasferta dall'Hapoel Tel Aviv (che arrivava da cinque sconfitte consecutive): per la squadra di coach Poeta l'obiettivo play-in è sempre più lontano, praticamente una chimera.

Eurolega, Olimpia Milano ko a Tel Aviv

reduce dal trionfo in Coppa Italia, Milano è con rotazioni ridotte: Booker alza bandiera bianca a poche ore dalla palla a due e si unisce alla lista degli indisponibili, con Flaccadori, Tonut e Mannion concessi alla Nazionale. Pronti, via e l'EA7 subisce un parziale di 19-4. La partita sembra già scappata (complice una tripla di Malcolm da centrocampo mentre cercava un lob) ma la reazione dell'Olimpia non si fa attendere e dopo l'intervallo arriva il sorpasso (51-54). È però un fuoco di paglia perché la squadra di Itoudis torna sul +10 (71-61) con il trio Bryant (25 e 8 assist) - Micic (18 e 9 rimbalzi) - Uturu (16). Per Milano sono superflui i 22 di LeDay e i 16 di Nebo. Per il quintetto meneghino si tratta della 15esima sconfitta nella competizione continentale (la seconda consecutiva), a fronte di 14 vittorie.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Eurolega

Da non perdere

Polonara operato al cuoreLa Coppa Italia torna a Milano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS