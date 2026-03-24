Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'Olimpia Milano cade di nuovo in Eurolega. Vince il Monaco, sogno play-in più lontano 

Nonostante le buone prestazioni di Shields (18 punti) e LeDay (16), i biancorossi di Poeta incassano il secondo ko consecutivo: 90-85 il finale
2 min
TagsEurolegaOlimpia Milano Basket

L’Olimpia Milano vede allontanarsi il sogno del play-in di Eurolega. Il motivo? Bisogna fare i conti con una sconfitta pesante nello scontro diretto contro il Monaco alla Salle Gaston Médecin, valido per la 33ª giornata di regular season: 90-85 il finale che condanna i biancorossi di coach Poeta. Nonostante le buone prestazioni di Shields (18 punti) e LeDay (16), l’EA7 incassa il secondo ko consecutivo - il 17esimo stagionale in Europa - dopo la battuta d’arresto di Istanbul contro il Fenerbahce.

Olimpia Milano, la classifica  

La squadra milanese rimane così al 13º posto dopo 33 turni, con i quattro posti che valgono l’ultima chance per i playoff ancora teoricamente alla portata, ma con margini d’errore ormai ridottissimi. Giovedì all’Allianz Cloud arriverà il derby contro la Virtus Bologna: una partita che rischia di diventare decisiva per le residue ambizioni europee dei meneghini.

 

 

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Eurolega

Da non perdere

Ricci: “Milano è casa mia”Eurolega, Milano-Maccabi 96-87

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS