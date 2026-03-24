L'Olimpia Milano cade di nuovo in Eurolega. Vince il Monaco, sogno play-in più lontano
L’Olimpia Milano vede allontanarsi il sogno del play-in di Eurolega. Il motivo? Bisogna fare i conti con una sconfitta pesante nello scontro diretto contro il Monaco alla Salle Gaston Médecin, valido per la 33ª giornata di regular season: 90-85 il finale che condanna i biancorossi di coach Poeta. Nonostante le buone prestazioni di Shields (18 punti) e LeDay (16), l’EA7 incassa il secondo ko consecutivo - il 17esimo stagionale in Europa - dopo la battuta d’arresto di Istanbul contro il Fenerbahce.
Olimpia Milano, la classifica
La squadra milanese rimane così al 13º posto dopo 33 turni, con i quattro posti che valgono l’ultima chance per i playoff ancora teoricamente alla portata, ma con margini d’errore ormai ridottissimi. Giovedì all’Allianz Cloud arriverà il derby contro la Virtus Bologna: una partita che rischia di diventare decisiva per le residue ambizioni europee dei meneghini.