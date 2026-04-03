Eurolega, altro ko per la Virtus: il Valencia sbanca Bologna
BOLOGNA - Senza ormai più niente da chiedere all'edizione 2025/26 dell'Eurolega, la Virtus Bologna incassa l'ennesima sconfitta continentale (la 22esima totale) nel 35° round della regular season: alla 'Segafredo Arena' passa il Valencia per 94-81, trascinato dalla doppia doppia da urlo - 33 punti e 10 rimbalzi - di Reuvers, dai 15 di Badio e dagli 11 di Montero. Ai padroni di casa non bastano invece i 26 punti di Edwards, i 12 di Niang e i 10 di Alston.
Virtus Bologna, testa al campionato
Si allunga così a sei partite la striscia negativa delle Vu-Nere di coach Jakovljevic, che non vincono in Eurolega ormai dal 25 febbraio scorso (85-80 sul Barcellona). Bayern Monaco e Baskonia saranno gli avversari - entrambi a Bologna - della prossima settimana, prima di chiudere la stagione regolare il 16 aprile in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv. Nel frattempo però i campioni d'Italia in carica devono difendere il primato in Serie A in vista dei playoff, a partire dalla sfida di Pasqua contro la Reyer Venezia.