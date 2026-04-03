Eurolega, altro ko per la Virtus: il Valencia sbanca Bologna

BOLOGNA - Senza ormai più niente da chiedere all'edizione 2025/26 dell'Eurolega, la Virtus Bologna incassa l'ennesima sconfitta continentale (la 22esima totale) nel 35° round della regular season: alla 'Segafredo Arena' passa il Valencia per 94-81, trascinato dalla doppia doppia da urlo - 33 punti e 10 rimbalzi - di Reuvers, dai 15 di Badio e dagli 11 di Montero. Ai padroni di casa non bastano invece i 26 punti di Edwards, i 12 di Niang e i 10 di Alston.