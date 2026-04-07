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martedì 7 aprile 2026
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Eurolega amara per Milano e Bologna: non bastano i 20 punti di Brooks

Play-in sempre più lontano per la EA7, che perde a Valencia con il punteggio di 102-96: i dettagli
2 min
TagsEurolegaMilanoBologna

Un altro ko pesante e quasi addio all'Eurolega: adesso solo l'aritmetica salva ancora Milano. Play-in quasi compromesso per la EA7, che nel terz'ultimo turno di regular season si fa male anche sul parquet del Valencia: 102-96 per gli spagnoli e quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per l'Olimpia, a cui non basta un Brooks da 20 punti per spuntarla (25 di Montero tra i padroni di casa). Gli uomini di coach Poeta chiuderanno la loro stagione europea con le partite contro Bayern (giovedì all'Allianz Cloud) e Olympiacos (il 16 aprile ad Atene) prima di focalizzarsi interamente sul campionato. Serve un miracolo o giù di lì.  

Bologna in crisi 

Già da tempo fuori dai giochi, Bologna non riesce a vedere la fine del tunnel e cede per 85-80 ai tedeschi del Bayern Monaco alla Virtus Arena: nonostante i 28 punti siglati da Morgan, top-scorer dell'incontro, per le Vu Nere arriva la settima sconfitta consecutiva (l'ottava in nove gare) fra campionato ed Eurolega.

Nemmeno il cambio in panchina (Jakovljevic per Ivanovic) è servito finora per invertire il trend. Il quintetto emiliano tornerà in campo venerdì: alla Virtus Arena è atteso il Baskonia.
 

 

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