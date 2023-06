Eurobasket Women 2023, Italia ko: il Belgio vince 72-64

TEL AVIV (ISRAELE) - La delusione c'è ma ancora non è finita la corsa dell'Italia nel Women's EuroBasket 2023 . La Nazionale femminile azzurra ha perso contro il Belgio a Tel Aviv con il punteggio di 72-64. Le ragazze, dopo il ko al debutto e la vittoria contro le padrone di casa di Israele, hanno lottato mettendo in difficoltà il Belgio, quintetto molto quotato nel circuito.

Eurobasket Women 2023, verso lo spareggio

La squadra allenata da Lino Lardo scenderà in campo domani per gli spareggi per accedere ai quarti di finale del torneo: l'Italia conoscerà il proprio avversario al termine dell'altro match del girone, ovvero Repubblica Ceca-Israele, e delle altre gare dell'odierna ultima giornata della prima fase.