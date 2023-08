Grecia, che guaio: Antetokounmpo salta i Mondiali

ATENE (GRECIA) - Che guaio per la Grecia di coach Itoudis : Giannis Antetokounmpo , il fuoriclasse Nba dei Milwaukee Bucks annuncia che non prenderà parte alla Coppa del Mondo di basket . Il 28enne campione ellenico avrebbe dovuto disputare il torneo iridato ma, dopo diversi incontri con il suo staff medico, ha reso noto di non essere nelle migliori condizioni fisiche per partecipare alla rassegna al via il prossimo 25 agosto in Giappone, Filippine e Indonesia .

Antetokounmpo salta il Mondiale

"Non sono pronto a competere ad un livello di cui ho bisogno per partecipare alla Coppa del Mondo", scrive l'asso ateniese sul proprio profilo Twitter. Il fuoriclasse, campione Nba nel 2021 con i Bucks, si è detto deluso per gli sviluppi della vicenda e sottolinea che la decisione finale non sia stata una scelta ma l'unica opzione sul tavolo: "Questa non è stata una scelta, ma la mia unica opzione per assicurarmi di tornare al livello di basket per cui ho lavorato così duramente fino ad ora nella mia carriera", conclude Antetokounmpo.