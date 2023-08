Mondiali basket, Filippine-Italia: orario e dove vederla in tv e in streaming

MANILA (Filippine) - Tutto in una sfida. Dopo il buon esordio contro l’Angola e la successiva sconfitta rimediata contro la Repubblica Dominicana , la Nazionale di basket di Gianmarco Pozzecco nel pomeriggio sfida a Manila la selezione delle Filippine . L’Italia deve vincere per ottenere la qualificazione alla seconda fase dei Mondiali . Ma anche una sconfitta - con meno di undici punti di scarto - e la contemporanea vittoria della Repubblica Dominicana contro l'Angola qualificherebbe la nazionale italiana.

Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra la selezione asiatica e l'Italbasket di Pozzecco, valida per la terza giornata dei Mondiali Fiba, andrà in onda e in chiaro su Rai 2 dalle ore 14. Il match verrà trasmesso anche su Sky, con canale di riferimento Sky Sport Summer (numero 201) e su Dazn. In streaming, sarà possibile seguire la partita sull'app di Dazn e su Sku Go.