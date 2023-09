Diretta Italia-Porto Rico 73-57: segui la partita dei Mondiali di basket LIVE

MANILA (FILIPPINE) - Risultato storico per l' Italia di Gianmarco Pozzecco : gli azzurri staccano il pass per i quarti di finale del Mondiale battendo Porto Rico con il punteggio finale di 73-57 . Non accadeva dalla rassegna iridata in Grecia del 1998 . Protagonisti del match Ricci e Tonut (15 punti a testa) e Fontecchio (doppia doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi). Ai portoricani non bastano i 13 punti di Waters e gli 11 di Howard . Segui la diretta della partita.

12:45

Italia-Porto Rico 73-57, il tabellino degli azzurri

Ricci 15, Datome 11, Fontecchio 12 (+12 rimbalzi), Tonut 15, Spissu 8, Severini 3, Spagnolo, Procida 2, Melli 7 (+12 rimbalzi), Diouf n.e., Pajola (9 assist e 7 assist), Polonara.

12:40

Italia ai quarti, Melli: "Quarti? Bel risultato. Ora abbiamo solo da guadagnarci"

"E' un bel risultato, però adesso vediamo. Nessuno si aspettava di trovarci qui in questo momento, possiamo solo guadagnarci qualcosa". La soddisfazione di Nicolò Melli ai microfoni di Rai2 dopo il successo contro Porto Rico. "E' una bella cosa, non so quanti ci avrebbero scommesso, il merito va allo staff che ci dà fiducia, a chi ci supporta e al lavoro che abbiamo fatto - aggiunge l'ala dell'Olimpia Milano - Ognuno qui fa il suo, porta il suo mattoncino e secondo me questo è il bello di questa squadra".

12:30

Italia ai quarti, Petrucci esulta: "Squadra perfetta, ora dobbiamo sognare"

"Erano troppi anni che non arrivavamo tra le prime otto al mondo. E' stata fatta una scelta intelligente e la squadra è stata perfetta. Ora dobbiamo sognare". L'incontenibile entusiasmo del presidente della Federbasket Gianni Petrucci ai microfoni di Rai 2. "La squadra c'è, i giocatori sono straordinari, e c'è uno staff tecnico di primo ordine", sottolinea il numero uno della pallacanestro italiana.

12:25

12:20

Italia ai quarti, Pozzecco in lacrime: "Possiamo combattere con chiunque"

"Per ottenere una cosa del genere devi rischiare, noi abbiamo rischiato parlando di noi stessi come se fossimo quelli che potevano arrivare in fondo. Percepiamo la nazione dietro di noi, penso sia una delle pagine più belle della nostra pallacanestro", sottolinea un Pozzecco visibilmente emozionato. "Ai Mondiali noi a parte quando c'erano ancora le guerre puniche non abbiamo mai avuto la minima chance di poter sperare. - ha aggiunto - Nello sport la cosa che devi garantire per viverla con un minimo di gratificazione è quella di poter competere, e questi ragazzi possono combattere con chiunque". La dedica finale del 'Poz' con annesse lacrime: "Ho una figlia di sei mesi che non vedo da un paio di mesi, poi mia moglie e la mia famiglia".

12:15

Italia ai quarti, Pozzecco: "Ho 12 ragazzi meravigliosi"

"Non ci credeva nessuno, giustifico tutti quelli che non ci hanno creduto solo perché non conoscono bene questi ragazzi. Ho 12 ragazzi meravigliosi. L'unico a crederci in tutta Italia era il papà di Gigi (Datome, ndr), ma perché conosce suo figlio". Sono le parole di un raggiante Gianmarco Pozzecco ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro Porto Rico.

12:10

Italia ai quarti, Ricci: "Viviamo un sogno". Sulla Serbia...

"Cerco di fare il mio meglio, di trasmettere alla squadra quello di cui ha bisogno". Così Giampaolo Ricci il commento il successo dell'Italia contro Porto Rico che vale agli azzurri la qualificazione ai quarti di finale: "La partita contro i portoricani? E' stata una montagna russa ma ci fidiamo l'uno degli altri. Oggi siamo stati bravi, c'è tanta fiducia e felicità. Siamo tra le prime otto al mondo, ce lo siamo detti. In questo momento però abbiamo già dimenticato perché se vinciamo martedì siamo tra le prime quattro al mondo. E' un sogno. Avversario ai quarti? Oggi vedo la partita della Serbia e faccio il tifo per loro".

12:03

Italia ai quarti, Datome: "Bellissimo! Non vogliamo fermarci"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luigi Datome commenta la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale: "Percentuali basse dall'arco? Prima o poi i buoni tiri entrano, abbiamo preso tanti rimbalzi in attacco che ci hanno permesso di stare li. Siamo meritatamente avanti. Siamo tra le prime 8 del mondo? E' bellissimo, non vogliamo fermarci perché il livello si alzerà. Ci siamo goduti la vittoria con la Serbia e ce la godiamo oggi. Ricci? Molto continuo, penso anche a Pajola che fa tanto sacrificio. Chi c'è c'è: sarà bellissimo giocare i quarti".

11:44

Italia-Porto Rico 73-57

Melli e Fontecchio portano gli azzurri ai quarti di finale!

11:42

Italia-Porto Rico 68-57

1'33" alla sirena finale: timeout Colon per cercare di riaprire un match che sembra ormai indirizzato.

11:38

Italia-Porto Rico 68-57

Melli fa 1/2 poi gli azzurri conquistano un rimbalzo in attacco e Ricci fa +11! Azzurri vicini al traguardo!

11:34

Italia-Porto Rico 65-55

2/2 dalla lunetta per Pineiro: -10.

11:30

Italia-Porto Rico 65-53

Howard chiama, Ricci risponde ancora una volta!

11:27

Italia-Porto Rico 62-50

Altra tripla di Ricci che porta gli azzurri sul +12!

11:22

Italia-Porto Rico 57-47

Altra conclusione vincente dalla distanza per Ricci: +10 per gli azzurri! Timeout per Colon.

11:20

Italia-Porto Rico 54-47

L'ultio quarto si apre con la tripla da urlo di Datome: +7 Italia!

11:17

Italia-Porto Rico 51-47, termina il terzo quarto

Tripla clamorosa di Howard e portoricani che accorciano sul -4. A breve l'ultimo e decisivo quarto del match.

11:15

Italia-Porto Rico 49-43

Altra tripla per gli azzurri: segna Simone Fontecchio! +6 per i ragazzi del Poz!

11:13

Italia-Porto Rico 46-43

Tripla pesantissima per Gigi Datome: gli azzurri tornano avanti.

11:09

Italia-Porto Rico 43-43

Appoggio di Ricci e pareggio azzurro: interrotto il digiuno offensivo di sei minuti del quintetto di Pozzecco.

11:06

Italia-Porto Rico 41-43

Pineiro sulla sirena firma il -1 dei portoricani. Poi c'è la tripla di Thompson: sorpasso Porto Rico!

10:43

Italia-Porto Rico 39-36, termina il secondo quarto

Tripla di Gigi Datome che oggi festeggia le 200 presenze con la maglia azzurra. Il secondo quarto si chiude con la magia Waters che fissa il punteggio sul 39-36 per l'Italia.

10:38

Italia-Porto Rico 36-33

Una tripla di Ortiz e un gioco da tre punti di Pineiro, su fallo di Melli, regala ai portoricani il -3.

10:36

Italia-Porto Rico 36-27

Una tripla di Howard accorcia le distanze ma gli azzurri giocano una grande partita a rimbalzo: segnano Melli e Spissu. Colon il timeout.

10:31

Italia-Porto Rico 30-20

Tonut fa 1/2 dalla lunetta e firma il +10 azzurro. Pozzecco richiama Pajola in panchina: tre falli in soli 5 minuti per il playmaker della Virtus Bologna.

10:26

Italia-Porto Rico 27-18

Howard apre il secondo parziale con un gioco da tre punti ma Procida bagna il suo esordio nel match con il canestro del +9 azzurro.

10:22

Italia-Porto Rico 25-15, termina il primo quarto

Buona Italia nel primo parziale con un Tonut da 10 punti. Bene anche Spissu con 8 punti a referto. Waters (7) e Romero (6) i migliori realizzatori per Porto Rico.

10:20

Italia-Porto Rico 25-15

Ricci segna su fallo di Conditt che concretizza il gioco da tre punti: +9 per gli azzurri.

10:15

Italia-Porto Rico 18-13

Si rifà sotto pericolosamente Porto Rico con un Waters ora immarcabile: Pozzecco blocca il cronometro e chiama il timeout.

10:12

Italia-Porto Rico 15-9

Si sbloccano i portoricani: a segno Waters con 5 punti consecutivi.

10:10

Italia-Porto Rico 13-4

Tonut in contropiede! Inizio straordinario per la guardia dell'Olimpia Milano. Parziale aperto di 13-0 per gli azzurri e timeout chiamato dal coach dei portoricani, Colon.

10:07

Italia-Porto Rico 9-4

Schiacciata di Fontecchio: azzurri che ora volano! Parziale aperto di 9-0.

10:05

Italia-Porto Rico 5-4

Romero segna un altro canestro da 2 punti ma una tripla di Spissu accorcia le distanze. Tonut, in contropiede, firma poi il primo vantaggio azzurro nel match.

10:03

Italia- Porto Rico 0-2

Il match si apre con il canestro in penetrazione di Romero.

09:59

Italia, le combinazioni in caso di qualificazione

Se gli azzurri dovessero battere Porto Rico e conquistare la qualificazione ai quarti, sfiderebbero le squadre del gruppo J ovvero Stati Uniti e Lituania, certe del passaggio del turno. States e lituani si sfideranno questo pomeriggio (alle 14:40 italiane) per decidere chi passerà da prima e chi da seconda.

09:58

Italia-Porto Rico, i quintetti ufficiali

ITALIA: Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Polonara. Coach: Pozzecco.

PORTO RICO: Pineiro, Conditt, Thompson Jr., Romero, Waters. Coach: Colon.

09:54

Italia e Porto Rico in campo!

Le due formazioni sono sul parquet della Smart Arena Coliseum: è il momento degli inni nazionali!

09:50

09:45

Mondiali, Italia qualificata ai quarti se...

Gli azzurri devono vincere contro Porto Rico per proseguire l'avventura ai Mondiali. I ragazzi di Pozzecco potrebbero concludere al primo posto il girone I qualora la Serbia dovesse battere la Repubblica Dominicana. La qualificazione arriverebbe anche in caso di vittoria azzurra e successo dei dominicani contro i serbi: in quel caso l'Italbasket chiuderebbe il raggruppamento al secondo posto.

09:40

Smart Araneta Coliseum - Manila (Filippine)