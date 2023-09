Il gesto di Banchero che umilia l’Italia: Pozzecco non gradisce e protesta

La sirena suona la fine di Italia-Usa e Banchero realizza con una schiacciata "altri punti" per il team americano, che ha dominato in lungo e in largo i quarti di finale dei Mondiali. Pozzecco a quel punto è andato da Kerr, allenatore degli Stati Uniti, a lamentarsi della schiacciata di Banchero a partita terminata e con il risultato già in archivio. Secondo molti utenti social il ct ha letto il gesto di Banchero come una mancanza di rispetto.