Diretta Italia-Usa 63-100: segui la partita dei quarti di finale dei Mondiali LIVE

17:01

Fontecchio: "Stati Uniti troppo forti. Noi siamo uniti"

"C'è poco da commentare, ci abbiamo provato e abbiamo lottato ma oggi loro erano concentrati, aggressivi. Poi in una giornata in cui facciamo poco canestro diventa tutto più complicato". Così Simone Fontecchio, stella dell'Italbsket del ct Pozzecco, commenta ai microfoni di Sky la pesante sconfitta contro gli Stati Uniti ai Mondiali. "Loro hanno questo atletismo, abbiamo provato a giocare come volevamo ma sono stati bravi negli aiuti difensivi e trovato sempre i tiratori che hanno fatto canestro. Pazienza", aggiunge il pescarese classe 1995. "In futuro cerchiamo di smettere di perdere ai quarti, ma continuare ad essere nei migliori otto speriamo che paghi. La forza di questo gruppo è di restare sempre insieme, anche nei momenti bui", afferma Fontecchio. "Dopo il Mondiale farò qualche giorno di riposo, poi andrò negli Usa per approcciare la stagione nel modo giusto visto che è molto importante per me. Ma ora faccio fatica a pensarci, ci sono altre due partite qui", la chiosa dell'azzurro a proposito sul futuro in Nba con la canotta degli Utah Jazz.

16:51

Melli: "Che peccato ma il divario con gli Usa è impietoso"

Il centro azzurro commenta a caldo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale per mano degli Usa: "Hanno giocato da Stati Uniti, noi non abbiamo giocato la nostra miglior partita. Lo sapevamo: per competere con loro avremmo dovuto fare una partita straordinaria. Il divario è impietoso", sottolinea il 32enne ex Fenerbahce ai microfoni della Rai. "Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Quando arrivi nelle prime otto inizi a sognare. Ora ci sono altre due partite da giocare per il preolimpico. Complimenti agli Usa e ai miei compagni per il percorso fatto fino a qui. La verità è che quando giochi un quarto di finale vuoi vincere, sai che ti vai a giocare una medaglia sapendo che loro sono la squadra più forte al mondo. ll nostro percorso? Bellissimo ma non riusciamo a superare lo scoglio dei quarti di finale. Dispiace per il gruppo che non meritava di uscire e soprattutto non così".

16:44

Datome: Voglio bene ai ragazzi come fratelli"

L'ala sarda lascia il basket giocato con la sconfitta e l'eliminazione dal Mondiale: "Gli Usa? Hanno un atletismo e una fisicità che noi ci sogniamo", sottolinea l'ex giocatore dell'Olimpia Milano alla sua ultima gara in maglia azzurra, la numero 201 in carriera. Intervistato ai microfoni di Raidue poi aggiunge: "Se loro segnano da fuori e noi no non c'è proprio partita: dispiace, fa parte del gioco. Cosa penso del gruppo? Il mio giudizio non cambia: voglio bene a tutti come fratelli".

16:37

Pozzecco: "L'Italia ha un futuro e un presente. Siamo orgogliosi"

Intervistato dai microfoni di Raidue, Gianmarco Pozzecco commenta a caldo l'eliminazione dell'Italia ai Mondiali Fiba 2023: "Siamo dispiaciuti e amareggiati ma rimarrà che siamo entrati nelle prime otto squadre al mondo. Nessuno ci credeva ma i ragazzi sono stati meravigliosi. Rimpianti? Dispiace e ti lascia amareggiato l'essere arrivati primi nel girone, l'aver battuto la Serbia e poi incontri l'America ai quarti... Avevo detto che per arrivare in fondo bisogna avere fortuna. In teoria avremmo dovuto giocare con la Lituania. Se pensavo di poter battere gli Usa? Sì, speravo anche di battere anche l'America che ha tirato con il 50%. L'Italia ha futuro? Sì ma anche un presente. Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri ragazzi".

16:22

Italia-Usa 63-100, finisce qui

Termina la sfida tra le nazionali di Pozzecco e Kerr: gli statunitensi travolgono gli azzurri e volano in semfinale.

16:20

Italia-Usa 60-100

Klessler firma il +40 per gli States. 1' e 16" alla sirena.

16:15

Italia-Usa 55-94

Pozzecco dà spazio anche a Spagnolo. Partita e qualificazione sono ormai andate.

16:14

Furia Melli dopo il brutto fallo di Ingram in Italia-Usa: perde sangue e si arrabbia

L'ala dei New Orleans Pelicans schiaccia e abbatte il giocatore di Olimpia Milano che si innervosisce per il colpo subito: la fotosequenza