Banchero si irrita per una domanda sull'Italia: la reazione gela tutti

ROMA - Ha lasciato tutti di sasso, con una risposta che in pochi si sarebbero aspettati. Paolo Banchero, stella dei Magic in Nba, ha deciso di snobbare platealmente l'Italia e i tifosi azzurri. Nel corso di un'intervista con i media, infatti, la prima scelta assoluta al Draft 2022, selezionato davanti a Chet Holmgren e Jabari Smith, ha creato un momento di gelo.

La risposta di Banchero

L'episodio in questione è avvenuto quando un giornalista gli ha chiesto se avesse un messaggio per i tifosi italiani. E dopo pochi istanti di riflessione, Banchero ha elaborato la sua risposta, racchiudendola in un secco: "No". Domani, alle ore 14.40 alla Mall of Asia Arena di Manile, nelle Filippine, Banchero sfiderà proprio la Nazionale di Pozzecco per il primo turno ad eliminazione diretta.