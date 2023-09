I tifosi dell'Italia rispondono a Banchero: lo striscione è uno sfottò

Non è nato nessun feeling tra Paolo Banchero e l 'Italia e non potrebbe essere altrimenti. Il giocatore dei Magic, dopo aver rifiutato di giocare con la nazionale italiana , alla vigilia del match contro gli azzurri ha nuovamente fatto arrabbiare i tifosi rispondendo con un secco "No", alla domanda se avesse un messaggio per i tifosi italiani.

Banchero, lo striscione dei tifosi azzurri

Così i supporter azzurri non hanno fatto attendere la loro risposta arrivata proprio nella gara disputata oggi che ha visto gli Stati Uniti imporsi per 100-63. Sugli spalti è infatti apparso uno striscione: "Bank-ero, vero!", con l'immagine di una banca e di Pinocchio, messaggio eloquente per sottolineare come il giocatore abbia scelto gli Usa e non l'Italia soprattutto per una questione economica.