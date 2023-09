Pozzecco amaro dopo il ko Italia: "Abbiamo un rimpianto". E sugli Usa...

Pozzecco: "Se non avessimo incontrato gli States..."

Il ct azzurro mette in evidenza il suo più grande rimpianto: "Se non avessimo incontrato l'America saremmo andati in semifinale, è una mia convinzione. Proprio perchè ho considerazione dei miei ragazzi. Per il futuro siamo sulla strada giusta, abbiamo altre due partite in cui inizierò a fare ragionamenti anche in prospettiva", la chiosa finale di Pozzecco a Sky.

Pozzecco: "Siamo come i calabroni..."

Intervenuto in conferenza stampa, il ct azzurro ha poi aggiunto: "Tutti nel mondo pensavano che non avevamo chance di vincere questa partita. Ma siamo qui solo perché loro sono... Come si dice "calabrone" in inglese? C'è un piccolo animale che non può volare, ma non lo sa e quindi vola. Mi capite? "Bumblebee". I miei giocatori sono uguali. Non dovevano essere qui. Ma non lo sapevano e quindi siamo qui. Tra le prime otto del mondo". Sulla reazione di Melli, Pozzecco afferma: "Significa tutto per me. Non c'è altro che possa dirvi, non fatemi domande. Avete capito che tipo di persone sono, che mentalità abbiamo mostrato in questo torneo. Non possiamo volare, ma non lo sappiamo e l'abbiamo fatto. Loro non hanno meritato di giocare contro gli Usa, perché hanno chiuso al primo posto nel girone. Amo tutti i miei giocatori, prima della partita e ora più di prima".

Pozzecco: "Datome? Rapporto con lui meraviglioso"

Sulle prossime due gare che attendono gli azzurri, Pozzecco dedica un pensiero anche a Datome: "Siamo focalizzati troppo sui risultati, nel senso che ci sono altre cose che contano forse anche di più. Il rapporto con Gigi? Meraviglioso. Il nostro rispetto per lui ci mette nella condizioni di volergli far vivere le ultime due sue partite nel miglior modo possibile. Il rispetto che abbiamo farà in modo che i giocatori gli regalino le ultime emozioni sul campo, se lo merita".