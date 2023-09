Mondiali, Germania in semifinale: la Lettonia sfiderà l'Italia

MANILA (FILIPPINE) - La Germania raggiunge gli Stati Uniti alla semifinale del Mondiale Fiba : la Nazionale di coach Herbert supera sul filo di lana la Lettonia con il punteggio di 81-79 . Match ricco di emozioni con i tedeschi che superano il turno grazie ai due Wagner , Franz (16 punti) e Moritz (12 punti), oltre ad Andreas Obst (13). Alla Lettonia , allenata dall' ex Siena e Olimpia Milano Luca Banchi , non bastano invece le ottime prove di Kristers Zagars (24 punti) e Davis Bertans (20 punti).

Lettonia ko, ora c'è la sfida a Pozzecco

La Nazionale lettone retrocede così al torneo per il 5°-8° posto, importante in chiave qualificazioni pre-olimpiche, dove sfiderà subito l'Italia di Gianmarco Pozzecco: l'appuntamento è fissato per domani (7 settembre) a Manila dalle 10:45, ora italiana.