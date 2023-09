Mondiali, Lettonia in finale per il 5° posto: Italia ko 87-82

Italia, non basta un super Datome

Agli azzurri non sono bastati i 20 punti di uno scatenato Datome; per i lettoni, allenati dall'ex coach di Siena e Milano Luca Banchi, prestazione da incorniciare per Andrejs Grazulis: l'ala grande, che milita in Serie A con l'Aquila Trento, chiude un match da applausi con 28 punti a referto. L'Italia tornerà ora in campo contro la perdente della sfida tra Lituania e Slovenia: in palio il settimo posto nel torneo.