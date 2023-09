Mondiali Basket, Diretta Italia-Slovenia: segui il LIVE

MANILA (Filippine) - L’Italia è arrivata alla fine del percorso mondiale. Dopo essere stata eliminata nei quarti di finale dagli Stati Uniti e aver perso la sfida per il quinto posto contro la Lettonia, gli Azzurri cercheranno di chiudere con un successo una manifestazione a tratti esaltante. Di fronte ci sarà la Slovenia di Luka Doncic che dovrà riscattare la delusione per non essere finita almeno sul podio mondiale. La partita assegna il settimo posto ai Mondiali. Palla a due alle 10:45 alla Mall of Asia di Manila. Segui la diretta