Chi è James Goldstein: era a bordocampo per la finale Mondiale di basket

MANILA (Filippine) - Si chiama James Goldstein. Anche lui era a bordocampo per la finalissima dei Mondiali di basket che ha visto la Germania vincere la medaglia d’oro. Goldstein non è un personaggio qualsiasi. Infatti, è considerato il fan di basket numero uno del pianeta. Di solito gira per gli Stati Uniti per non perdersi le migliori sfide della Nba. Sta sempre in prima fila vestito in maniera eccentrica.