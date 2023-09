Diretta Germania-Serbia: segui la finale dei Mondiali LIVE

MANILA (FILIPPINE) - L'attesa è terminata: Germania e Serbia si sfidano alla 'Mall of Asia Arena' di Manila: in palio il Mondiale Fiba 2023. I tedeschi hanno eliminato, a sorpresa, gli Usa giustizieri dell'Italbasket di Pozzecco. I serbi, guidati da ct Pesic, hanno estromesso il Canada in semifinale e non salgono sul tetto del mondo dal 2002 quando si chiamavano Jugoslavia. Segui la diretta della partita.