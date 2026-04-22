PARIGI (FRANCIA) - La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l' ufficialità : la Francia ospiterà i Mondiali di basket nel 2031 . Si tratta di una prima volta assoluta nella storia del Paese: lo ha annunciato in una nota la Federazione internazionale di basket (Fiba).

Mondiali Fiba 2031, date e sedi delle partite

Le partite del torneo iridato, giunto alla sua 21esima edizione, si giocheranno a Parigi, Lille-Villeneuve-d'Ascq e Lione, dal 20 agosto al 14 settembre 2031, con la fase finali nella capitale. Secondo quanto riporta 'L'Equipe', a Parigi l'Adidas Arena (8.000 posti) e l'Accor Arena (16.000) ospiterebbero il primo turno (otto gironi) e il secondo (quattro), mentre sul parquet della 'Defense Arena' di Nanterre si giocherebbe la fase a eliminazione diretta (quarti di finale, semifinali, finale). Anche la LDLC Arena di Lione-Décines (12.000 posti) e la Decathlon Arena (27.000), la versione al coperto dello Stade 'Pierre Mauroy', dovrebbero ospitare i gironi del primo e del secondo turno.

Mondiali 2031 in Francia, la nota ufficiale della Fiba

"Il 22 aprile 2026 rimarrà una data significativa, con una decisione di tale portata - ha commentato il presidente della FFBB, Jean-Pierre Hunckler - Abbiamo presentato un progetto completo basato su grandi arene e sull'impegno delle comunità locali e del governo. Naturalmente, questa Coppa del Mondo sarà innanzitutto per i giocatori. Abbiamo una generazione di giocatori eccezionali che meritano un evento del genere. E' per loro che sono felice, potranno giocare in Francia davanti al loro pubblico. Ringrazio Tony Parker e Victor Wembanyama per il loro impegno nella nostra candidatura. Sono stati ambasciatori fantastici". La Fiba ha inoltre assegnato al Giappone (Tokyo) l'organizzazione della Coppa del Mondo femminile del 2030.