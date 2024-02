Coppa Italia, Final Eight: Milano è la prima finalista. Travolta Venezia

TORINO - È l'EA7 Emporio Armani Milano la prima finalista della Final Eight della Coppa Italia. Sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino, l'Olimpia travolge nella prima semifinale l'Umana Reyer Venezia per 100-77. Il miglior realizzatore del match è il biancorosso Shavon Shields: 28 punti a referto, ai quali si aggiungono 2 rimbalzi e 5 assist. Per i campioni in carica bene anche Napier (17 punti), Flaccadori (13) e Voigtmann (11). Ai lagunari di coach Spahija non bastano invece i 18 punti di Kabengele, i 15 di Tucker, i 14 di Spissu e i 10 di Simms. La squadra di coach Messina attende così l'altra finalista, una tra Reggio Emilia e Napoli.