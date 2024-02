Coppa Italia, estasi Napoli: i tifosi accolgono i neocampioni alla stazione

NAPOLI - Delirio a Napoli: i giocatori della Gevi, di ritorno da Torino, sono stati accolti da circa 300 tifosi festanti alla Stazione centrale per festeggiare il trionfo alle Final Eight di Coppa Italia. Estasi azzurra dopo il successo in finale contro la favoritissima Olimpia Milano che si è dovuta arrendere davanti al trio Ennis-Pullen-Sokolowski capaci di riportare il titolo a Napoli a distanza di 18 anni (ultimo successo a Forlì, nel 2006, in finale contro la Virtus Roma).