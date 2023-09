Cantù, che sorpresa: è ufficiale l'esonero di Sacchetti

CANTÙ - Incredibile in casa Cantù: il club lombardo, alla sua terza stagione in Serie A2, esonera a sorpresa Romeo Sacchetti a pochi giorni dall'inizio del campionato. L'esperto coach, arrivato in Brianza l'anno scorso dopo l'esperienza con l'Italbasket, non ricoprirà più il ruolo di guida tecnica della 'Regina d'Europa'. Nell'ultima stagione Sacchetti aveva centrato i playoff con Cantù, eliminata poi in semifinale da Pistoia. Quest'anno la squadra non era partita nel migliore dei modi, non riuscendo a ottenere la qualificazione alle finali di Supercoppa di A2.