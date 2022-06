Le lacrime di Pozzecco, nuovo ct: "Ho sofferto per la maglia dell'Italia"

MILANO - Prime parole da commissario tecnico dell'Italia per Gianmarco Pozzecco , appena nominato come erede di Meo Sacchetti sulla panchina azzurra: "Il mio ruolo sarà full time - le parole dell'ex playmaker, oggi quasi 50enne - c'è la necessità, per chi ricopre questo ruolo, di avere non solo l'obiettivo di far vincere la Nazionale, che è il più grande traino per la pallacanestro in generale, ma anche quello di far crescere il movimento, una responsabilità che vivremo quotidianamente. Il basket deve riacquisire una visibilità che si è un po' smarrita. Ci prenderemo cura del nostro movimento".

La commozione di Pozzecco

Pozzecco si è commosso fino alle lacrime nel parlare della sua esperienza azzurra: "E' una grande responsabilità. Ringrazio il presidente Petrucci per avermi dato questa opportunità. Io e lui ci conosciamo da un po', abbiamo un denominatore comune, un qualcosa che viviamo nello stesso modo, la grande considerazione per la maglia azzurra". L'ex coach di Fortitudo e Sassari ha poi raccontato: "Pochi sportivi hanno sofferto come il sottoscritto la maglia azzurra. Sono stato escluso due volte da due competizioni a cui pensavo di dover participare, nel 1999 e nel 2003. Allora dissi che tifavo contro la Nazionale, ma in realtà tifavo contro la sofferenza che mi lega ancora di più alla medaglia che abbiamo vinto ad Atene 2004. Non me ne vogliano i miei compagni di squadra, ma nessuno ha goduto come ho goduto io. Arrivavo da un vissuto estremamente rocambolesco".

Un pensiero per Sacchetti e Gamba

Il nuovo coach azzurro ha regalato un pensiero al suo predecessore: "Romeo Sacchetti, in tutto quello che ha fatto, può essere considerato uno dei grandi personaggi che il basket negli anni ha regalato ai tifosi". Poi Pozzecco ha ricordato un mito della nostra pallacanestro: "Oggi voglio mandare un pensiero anche a Sandro Gamba, che compie 90 anni e all'Olympia Milano, che ringrazio per avermi dato la possibilità di essere qui. Un grazie anche ad Ettore Messina, al quale sono estremamente legato e affezionato e a tutto lo staff con cui ho condiviso le ultime ore, particolarmente difficili ma belle, dal punto di vista emotivo".

Voglia di Datome

"Spero e mi auguro che Gigi Datome faccia tutto il percorso insieme a noi - ha aggiunto Pozzecco - non ho un gran senso della diplomazia e non ho filtri; quello che dirò ai miei giocatori lo dirò a voi e se Gigi Datome darà la sua disponibilità, farà parte del gruppo". Poi, sui suoi collaboratori, aggiunge: "Voglio uno staff che abbia un senso. Io sono allenatore particolare, non ho i canoni dell'allenatore classico, mi reputo il 13° giocatore in campo che purtroppo non può varcare la linea. Metteremo insieme le mie necessità e quelle della Nazionale".

Petrucci: "Pozzecco è la scelta ideale"

Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, ribadisce la bontà della nomina di Pozzecco come ct azzurro: "So che alcuni condividono la scelta, altri no, so che il momento può non essere l'ideale. Non è stato facile per me, però ho ritenuto opportuno farlo adesso. Accetto le critiche. Ma più mi si attacca, più sono contento. Non ci faccio caso. Io sono convinto che quella di Pozzecco sia la scelta ideale". L’esordio di Pozzecco sulla panchina azzurra avverrà il 25 giugno prossimo a Trieste in occasione dell’amichevole che l’Italbasket disputerà contro la Slovenia. Il primo impegno ufficiale ad Almere il 4 luglio contro l'Olanda nell’ultimo match della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. In agosto le amichevoli contro Francia (12 agosto a Bologna e 16 agosto a Montpellier), Serbia e Germania o Repubblica Ceca (19 e 20 al torneo di Amburgo) e le due gare ufficiali contro avversari da definire nella prima “finestra” della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Dal 2 al 18 settembre l’EuroBasket 2022 (2/8 settembre, girone preliminare al Milano Forum).