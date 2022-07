Italbasket, Pozzecco vince all'esordio: Olanda ko 91-82

ALMERE (OLANDA) - Nel match valido come ultima gara della prima fase di qualificazione al Mondiale 2023, l'Italbasket guidata da Gianmarco Pozzecco si impone 92-81 in casa dell'Olanda del coach italiano Maurizio Buscaglia, chiude al primo posto del gruppo H e avanza al secondo turno: il passaggio al fase successiva è già cosa fatta però le squadre qualificate portano con sè i risultati del primo girone; quindi è ancora più importante vincere per accumulare un buon tesoretto in vista della seconda fase che vedrà impegnati gli Azzurri contro Spagna, Georgia e Ucraina. Ottima la gara del capitano azzurro, Gigi Datome (11 punti a referto), al rientro in Nazionale. Il successo in Olanda coincide con la prima vittoria da ct per Pozzecco in una partita ufficiale dopo l'esordio con sconfitta in amoichevole contro la Slovenia. Top scorer del match Simone Fontecchio, con 22 punti, per gli azzurri mentre tra gli olandesi spicca l'ottima gara di Yannick Franke, autore di 30 punti, 5 rimbalzi e un assist.