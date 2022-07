Tortona, ecco il colpo Harper: è ufficiale

Colpo Happy Casa Brindisi: ufficiale Mascolo

Tortona-Harper, coach Ramondino: "Giocatore di grande esperienza"

"Demonte è un giocatore di grande esperienza e versatilità che ha giocato in contesti e posizioni diversi. Siamo convinti che possa avere impatto su entrambi i lati del campo portando la sua attitudine anche in difesa", ha dichiarato coach Marco Ramondino che avrà a disposzione un rinforzo di esperienza e qualità. Un colpo importante per la squadra rivelazione della scorsa Lba come confermato dal presidente bianconero, Marco Picchi: "Siamo felici di accogliere Demonte nel nostro progetto. La trattativa è stata molto rapida, perché frutto di una volontà reciproca, che ci rende molto fiduciosi. Cercavamo un giocatore esperto e di grande qualità, che rispecchiasse le caratteristiche tecniche e tattiche necessarie per inserirsi nel gruppo. Per tutti questi aspetti, Harper è una primissima scelta", ha aggiunto Picchi.