Mondiali, Serbia nei guai: Jokic dà forfait!

BELGRADO (SERBIA) - Tegola pesantissima per la Serbia a poco più di un mese dall'inizio dei Mondiali di basket in programma in Giappone, Filippine e Indonesia. La nazionale del ct Pesic dovrà infatti fare a meno di Nikola Jokic, il cui forfait è ufficiale. L'ultimo Mvp delle Nba Finals salterà così il torneo iridato, con l'obiettivo di recuperare energie in vista della prossima stagione.