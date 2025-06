Italia-Belgio diretta Eurobasket femminile: segui la semifinale di oggi live

PIREO (GRECIA) - Dopo il successo contro la Turchia nei quarti, l'Italia di coach Andrea Capobianco non vuole smettere di sognare, decisa a conquistare la finale dell'Europeo di basket femminile. Per raggiungerla, le sue azzurre dovranno superare il Belgio campione in carica nella sfida in programma oggi (27 giugno, ore 19:30 italiane) sul parquet greco del 'Peace and Friendship Stadium' al Pireo (Atene). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le curiosità e le dichiarazioni.