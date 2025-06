Italia-Francia diretta Basket Europeo femminile: caccia al bronzo, segui la finale di oggi live

ATENE (GRECIA) - Uscita sconfitta ma a testa alta dalla semifinale contro il Belgio campione in carica (che si giocherà il titolo contro la Spagna), l'Italia di coach Andrea Capobianco torna in campo oggi (ore 16:30 italiane) sul parquet greco del 'Peace and Friendship Stadium' del Pireo (Atene) , dove cercherà di chiudere al meglio (e sul podio) la sua avventura nell'Europeo di Basket femminile. Avversaria delle azzurre nella finale per il terzo posto sarà la Francia . Segui in diretta la partita con aggiornamenti in tempo reale, curiosità e dichiarazioni .

17:12

19' - Zandalasini fa 2/2 dalla lunetta: Italia avanti 42-36

Zandalasini subisce fallo e va dalla lunetta: 2/2 per l'azzurra ai tiri liberi e allungo dell'Italia che ora è a +6 sulla Francia (42-36).

17:09

18' - Tripla vincente di Madera: 36-32 per l'Italia

Buon rientro in campo dopo il time-out per l'Italia, che riallunga a +4 grazie alla tripla vincente di Madera (36-32).

17:05

17' - La Francia si riavvicina, time-out azzurro

Toure trova lo spazio per andare a canestro e riporta la Francia a -1 dall'Italia (30-31): time-out chiamato dal coach azzurro Capobianco.

17:03

16' - Coach Capobianco protesta con gli arbitri

Fallo tecnico contro l'Italia, sanzionata per le proteste di coach Capobianco nei confronti degli arbitri: Salaun non sbaglia il libero (28-31 per le azzurre).

17:01

15' - Cubaj ok dalla lunetta: azzurre a +6

Cubaj implacabile dalla lunetta: 2/2 per l'azzurra ai tiri liberi e Italia a +6 sulla Francia (31-25) in questa finale per il bronzo all'Europeo.

16:54

12' - Zandalasini da record: superata quota 1000 punti in azzurro

Tripla vincente di una Zandalasini da record: l'azzurra sale così a quota 1.002 punti con la maglia dell'Italia, ora avanti 29-24 sulla Francia.

16:52

11' - Tripla vincente di Verona: Italia a +4

Sono azzurri i primi punti del secondo quarto: tripla vincente di Verona e allungo delle azzurre, ora avanti 26-22 sulla Francia.

16:50

10' - Verona sulla sirena: l'Italia chiude il primo quarto avanti (23-22)

L'ultimo possesso è dell'Italia e Verona non sbaglia il tiro: le azzurre chiudono il primo quarto avanti 23-22 sulla Francia.

16:48

9' - Sorpasso delle francesi con Lacan

Lacan implacabile dalla lunetta: 2/2 ai tiri liberi e sorpasso della Francia sulle azzurre (20-19)

16:46

8' - Scatto Francia, ma Toure fallisce l'aggancio

Scatto della Francia, che si riavvicina all'Italia: Toure va a canestro e subisce fallo, sbagliando poi il tiro libero con le azzurre che restano così avanti di un punto (18-19).

16:41

7' - Anche Pan da tre punti: azzurre avanti 16-11

Innescata da una scatenata Zandalasini, la nuova entrata Pan trova la tripla vincente e l'Italia si porta avanti 16-11 sulla Francia.

16:39

5' - Tripla di Zandalasini: l'Italia allunga a +4

È dell'azzurra Zandalasini la prima tripla del match: perfetto il tiro dalla distanza e Italia a +4 (11-7).

16:36

3' - Avvio equilibrato: 7-6 per le azzurre

Avvio equilibrato e 7-6 per l'Italia: all'inizio si va solo in lunetta (2/2 per Pasa e 1/2 per Cubaj tra le fila azzurre; 2/2 per Bernies tra le francesi) e poi i canestri di Rupert e Pasa, 'imitate' subito dopo da Salaun e Zandalasini.

16:31

1' - Iniziata la partita: in palio il bronzo all'Europeo

Iniziata la sfida tra Italia e Francia al 'Peace and Friendship Stadium' del Pireo (Atene): in palio il bronzo all'Europeo di basket femminile.

16:28

I quintetti iniziali di Italia e Francia

Questi i quintetti iniziali di Italia e Francia per la 'finalina' dell'Europeo di basket femminile:

ITALIA: Cubaj, Keys, Pasa, Verona, Zandalasini. Coach: Andrea Capobianco

A disp.: Andre, Fassina, Madera, Pan, Santucci, Spreafico (C), Trimboli

FRANCIA: Ayayi (C), Bernies, Rupert, Salaun, Toure. Coach: Jean Aime Tupane

A disp.: Astier, Badiane, Brochant, Djaldi-Tabdi, Foppossi, Lacan, Pouye

16:25

Squadre in campo, è il momento degli inni nazionali

Italia e Francia in campo, è il momento degli inni nazionali. Si comincia con quello di Mameli, poi toccherà alla Marsigliese.

16:19

Italia-Francia, sfida 'infinita': 95 anni fa il primo confronto

Una sfida 'infinita' quella tra Italia e Francia nel basket femminile: sono ben 92 i precedenti (42 i successi azzurri) e la prima partita della Nazionale femminile fu giocata (e persa 34-16) il 13 aprile 1930 proprio con le transalpine.

16:05

Gli obiettivi già raggiunti dall'Italia

L’Italia è tornata a giocare una semifinale di un Europeo a distanza di 30 anni dalla medaglia d’argento vinta a Brno, quinta volta in assoluto nelle prime quattro nella storia della Nazionale femminile a partire dal 1938: le azzurre si sono anche assicurate l’accesso al torneo pre-Mondiale che si giocherà a marzo 2026 e che qualificherà alla FIBA World Cup (Germania, 4-13 settembre 2026). Al Pre-Mondiale partecipano otto squadre europee, al momento sono qualificate Francia, Spagna, Belgio, Italia, Germania (Paese ospitante), Cechia e Ungheria (vincitrici dei pre-Qualifying Tournament). L’ottava nazionale sarà la Turchia.

15:53

I numeri della Francia in questo Europeo

Numeri impressionanti in questo Europeo per la Francia, che vanta il miglior attacco assoluto con una media di 84.2 punti, è prima per numero di assist (24.6) e seconda nelle palle perse (11.4), dietro solo all’Italia (9.6). L’ex scledense Salaun è la miglior marcatrice delle francesi con 16.2 punti (74% da due, 46% da tre), saguita da Ayayi con 14.4 punti. La formazione di coach Toupane ha vinto le tre partite del girone (soffrendo all’esordio con la Turchia) e poi si è sbarazzata senza problemi della Lituania nei quarti prima di essere fermata dalla Spagna in semifinale, al termine di una partita che nel primo tempo sembrava in controllo delle transalpine.

15:45

La carica di coach Capobianco: "Viaggio meraviglioso da chiudere al meglio"

Questo il messaggio di coach Andrea Capobianco alle sue azzurre alla vigilia della finale per il bronzo contro la Francia: "Affronteremo un’altra sfida estremamente difficile, contro la Francia che alla vigilia dell’Europeo puntava alla medaglia d’oro. È stato un viaggio meraviglioso, lo vogliamo chiudere nel modo migliore".

15:37

Sono 15 i precedenti tra azzurre e francesi all'Europeo

Per 15 volte invece la sfida tra Italia e Francia è andata in scena agli Europei con 7 successi azzurri, l’ultimo a Brno nel 1995. La più recente partita nel torneo continentale è stata giocata nel 2009 in Lettonia, con la vittoria per 76-61 della Francia che poi conquistò l’oro. Nelle successive edizioni le transalpine sono sempre andate sul podio ma non sono più salite sul gradino più alto (5 argenti, 2 bronzi).

15:30

Italia-Francia, dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra l'Italia e la Francia, finale per il terzo posto dell'Europeo di basket femminile, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena, ma sarà possibile seguirla anche in streaming su Rai Play, SkyGo, Now e Dazn.

Pireo, Atene - Grecia