domenica 30 novembre 2025
Lituania-Italia, qualificazioni Mondiali basket 2027: dove vederla in tv e streaming

Gli Azzurri di coach Banchi sfidano i padroni di casa con l'obiettivo di cancellare la brutta sconfitta al debutto nel girone D con l'Islanda: tutte le info
KLAIPEDA (LITUANIA) - L'Italbasket di coach Luca Banchi non può più sbagliare. Impegnati nella seconda giornata (girone D) delle qualificazioni ai Mondiali di basket del 2027, gli Azzurri sfidano la Lituania alla 'Svyturio Arena' di Klaipeda con l'obiettivo di riscattarsi dopo la deludente e pesante sconfitta maturata a Tortona contro l'Islanda. Banchi farà affidamento su Casarin e Procida, a referto rispettivamente con 19 e 16 punti nel match contro gli islandesi e su Mannion, che si è unito al gruppo azzurro al posto di Librizzi nonostante gli impegni con Milano in Eurolega. La Lituania padrona di casa, allenata da coach Kurtinaitis, è invece reduce dal clamoroso successo esterno con la Gran Bretagna per 89-88. Una rimonta da urlo, arrivata nei secondi finali di partita grazie alle tre triple consecutive di Ignas Sargiunas. La nazionale baltica, trascinata da capitan Arturas Gudaitis, ex Olimpia Milano con cui ha vinto due Supercoppe Italiane nel 2017 e 2018 e uno scudetto (2018), può contare anche sull'estro di Laurynas Beliauskas, guardia in forza alla Dinamo Sassari.

Lituania-Italia, quando e a che ora si gioca

Il match tra Lituania e Italia, valido per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 (gruppo D), è in programma oggi - domenica 30 novembre - alla 'Svyturio Arena' di Klaipeda con palla a due fissata alle ore 17:30.

Lituania-Italia: dove vedere il match in tv e in streaming

L'atteso match degli Azzurri di coach Banchi, in programma oggi a Klaipeda e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Basket (canale 205), nonché in diretta streaming sulle app SkyGo, Now e DAZN.

Italia, i convocati di coach Banchi

I convocati azzurri per la sfida alla Lituania: Amedeo Della Valle, Stefano Tonut, Amedeo Tessitori, Gabriele Procida, Diego Garavaglia, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Lenoardo Candi, Davide Casarin, Achille Polonara, Nico Mannion, Riccardo Rossato, Sasha Grant, Nikola Akele, Luca Vincini, John Petruccelli.

