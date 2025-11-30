Lituania-Italia, qualificazioni Mondiali basket 2027: dove vederla in tv e streaming

KLAIPEDA (LITUANIA) - L'Italbasket di coach Luca Banchi non può più sbagliare. Impegnati nella seconda giornata (girone D) delle qualificazioni ai Mondiali di basket del 2027, gli Azzurri sfidano la Lituania alla 'Svyturio Arena' di Klaipeda con l'obiettivo di riscattarsi dopo la deludente e pesante sconfitta maturata a Tortona contro l'Islanda. Banchi farà affidamento su Casarin e Procida, a referto rispettivamente con 19 e 16 punti nel match contro gli islandesi e su Mannion, che si è unito al gruppo azzurro al posto di Librizzi nonostante gli impegni con Milano in Eurolega. La Lituania padrona di casa, allenata da coach Kurtinaitis, è invece reduce dal clamoroso successo esterno con la Gran Bretagna per 89-88. Una rimonta da urlo, arrivata nei secondi finali di partita grazie alle tre triple consecutive di Ignas Sargiunas. La nazionale baltica, trascinata da capitan Arturas Gudaitis, ex Olimpia Milano con cui ha vinto due Supercoppe Italiane nel 2017 e 2018 e uno scudetto (2018), può contare anche sull'estro di Laurynas Beliauskas, guardia in forza alla Dinamo Sassari.