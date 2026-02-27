Gran Bretagna-Italia diretta basket: segui il match delle qualificazioni mondiali LIVE
NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA) - È il giorno di Gran Bretagna-Italia, sfida valida per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Nel gruppo D, gli azzurri del ct Luca Banchi, sfidano i britannici di coach Marc Steutel con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto in Lituania lo scorso 30 novembre e staccare il pass per il secondo dei turni eliminatori. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
19:55
Qualificazioni Mondiali 2027, gruppo D Europa: il programma della terza giornata e la classifica
Gruppo D, le partite della terza giornata
Gran Bretagna-Italia (27/02), ore 20:30
Islanda-Lituania (27/02), ore 20:30
Gruppo D, la classifica
1. Gran Bretagna, 1 vittoria - 1 sconfitta: 3 punti (2 gare disputate). Differenza canestri: +5
2. Lituania, 1 vittoria - 1 sconfitta: 3 punti (2 gare disputate). Differenza canestri: 0
3. Islanda, 1 vittoria - 1 sconfitta: 3 punti (2 gare disputate). Differenza canestri: -1
4. Italia, 1 vittoria - 1 sconfitta: 3 punti (2 gare disputate). Differenza canestri: -4
19:45
I precedenti tra Gran Bretagna e Italia
Sono quattro i precedenti tra le due nazionali, tutti favorevoli agli azzurri. I pochi incroci tra i due quintetti sono da attribuire alla storia del basket d'Oltremanica: fino al 1° dicembre 2006 Inghilterra, Scozia e Galles avevano infatti tre squadre diverse: poi è arrivata la fusione.
19:35
Gran Bretagna-Italia, i roster ufficiali
GRAN BRETAGNA: Adamu, Akin, Belo, Hesson, Nelson, Olaseni, Wheatle (C), Uduje, Watson-Gayle, Whelan, Williams, Yeboah. Ct: Steutel.
ITALIA: Spissu, Mannion, Della Valle, Tonut, Casarin, Niang, Veronesi, Petrucelli, Akele, Diouf, Tessitori (C), Suigo. Ct: Banchi.
19:25
Gran Bretagna-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming
La sfida tra i britannici e gli azzurri sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN.
19:15
Gran Bretagna-Italia, qualificazioni Mondiali 2027: quando e dove si gioca
La sfida tra i britannici e gli azzurri, valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma nel 2027 in Qatar, è in programma oggi - venerdì 27 febbraio - con palla due alle ore 20:30 italiane (le 19:30 locali). Il match si disputa alla 'Vertu Motors Arena' di Newcastle upon Tyne.