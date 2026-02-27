Gran Bretagna-Italia diretta basket: segui il match delle qualificazioni mondiali LIVE

NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA) - È il giorno di Gran Bretagna-Italia , sfida valida per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2027 . Nel gruppo D , gli azzurri del ct Luca Banchi , sfidano i britannici di coach Marc Steutel con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto in Lituania lo scorso 30 novembre e staccare il pass per il secondo dei turni eliminatori . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

19:55

Qualificazioni Mondiali 2027, gruppo D Europa: il programma della terza giornata e la classifica

Gruppo D, le partite della terza giornata

Gran Bretagna-Italia (27/02), ore 20:30

Islanda-Lituania (27/02), ore 20:30

Gruppo D, la classifica

1. Gran Bretagna, 1 vittoria - 1 sconfitta: 3 punti (2 gare disputate). Differenza canestri: +5

2. Lituania, 1 vittoria - 1 sconfitta: 3 punti (2 gare disputate). Differenza canestri: 0

3. Islanda, 1 vittoria - 1 sconfitta: 3 punti (2 gare disputate). Differenza canestri: -1

4. Italia, 1 vittoria - 1 sconfitta: 3 punti (2 gare disputate). Differenza canestri: -4

19:45

I precedenti tra Gran Bretagna e Italia

Sono quattro i precedenti tra le due nazionali, tutti favorevoli agli azzurri. I pochi incroci tra i due quintetti sono da attribuire alla storia del basket d'Oltremanica: fino al 1° dicembre 2006 Inghilterra, Scozia e Galles avevano infatti tre squadre diverse: poi è arrivata la fusione.

19:35

Gran Bretagna-Italia, i roster ufficiali

GRAN BRETAGNA: Adamu, Akin, Belo, Hesson, Nelson, Olaseni, Wheatle (C), Uduje, Watson-Gayle, Whelan, Williams, Yeboah. Ct: Steutel.

ITALIA: Spissu, Mannion, Della Valle, Tonut, Casarin, Niang, Veronesi, Petrucelli, Akele, Diouf, Tessitori (C), Suigo. Ct: Banchi.

19:25

Gran Bretagna-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra i britannici e gli azzurri sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN.

19:15

Gran Bretagna-Italia, qualificazioni Mondiali 2027: quando e dove si gioca

La sfida tra i britannici e gli azzurri, valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma nel 2027 in Qatar, è in programma oggi - venerdì 27 febbraio - con palla due alle ore 20:30 italiane (le 19:30 locali). Il match si disputa alla 'Vertu Motors Arena' di Newcastle upon Tyne.

Vertu Motors Arena - Newcastle upon Tyne (Regno Unito)