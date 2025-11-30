Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lituania-Italia diretta basket: segui il match delle qualificazioni Mondiali LIVE

Dopo il ko all'esordio contro l'Islanda, gli azzurri del nuovo ct Banchi cercano il riscatto a Klaipeda: aggiornamentiin tempo reale
12 min
TagsBasketItaliaLituania
Aggiorna

Posta in palio già alta per l'Italbasket del nuovo ct Luca Banchi alla 'Svyturio Arena' di Klaipeda, dove oggi (ore 17:30 italiane) i suoi azzurri fanno visita alla Lituania nella 2ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Dopo il ko incassato a Tortona contro l'Islanda nel match d'esordio, contro i baltici (vittoriosi invece al debutto, in rimonta contro la Gran Bretagna) la Nazionale va a caccia dei primi punti in questa iniziale "finestra" del Gruppo D. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

17:32

Si comincia: via a Lituania-Italia!

Prende il via Lituania-Italia! Primo possesso per i padroni di casa, che dunque partono subito all'attacco. All'Italia serve un'impresa.

17:30

Ultime indicazioni per Banchi

Tutto pronto per la prima palla a due, ultime indicazioni da parte del ct Banchi agli azzurri, mentre la Lituania omaggia con un bel gesto Polonara.

17:25

Eseguiti gli inni nazionali: tra poco via a Lituania-Italia

Eseguiti gli inni nazionali con le squadre schierate in campo alla 'Svyturio Arena' di Klaipeda: tra poco via alla sfida tra Lituania e Italia.

17:24

I 12 azzurri scelti da Banchi per la sfida di Klaipeda

Questi i 12 azzurri scelti dal ct Banchi per la sfida in Lituania: Della Valle (Brescia), Mannion (Milano), Tonut (Milano), Tessitori (Venezia), Procida (Real Madrid), Ferrari (Cividale del Friuli), Baldasso (Tortona), Suigo (Mega Basket), Casarin (Cremona), Grant (Cremona), Vincini (Sassari), Petrucelli (Trapani).

17:15

Il calendario degli azzurri: prossima sfida in Gran Bretagna

Le prossime gare degli azzurri nella prima finestra del Gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027: Gran Bretagna-Italia (3ª giornata, 27 febbraio 2026); Italia-Gran Bretagna (4ª giornata, 2 marzo 2026); Islanda-Italia (5ª giornata, 2 luglio 2026); Italia-Lituania (6ª giornata, 5 luglio 2026).

17:03

Qualificazioni Mondiali: la situazione e le classifiche dei gironi

Entra nel vivo la prima finestra delle qualificazioni ai Mondiali 2027: 8 gironi, passano alla seconda fase le prime 3 classificate.
Il programma della 2ª giornata (oggi, 30 novembre) - Svizzera-Turchia (ore 17); Lituania-ITALIA (ore 17.30); Islanda-Gran Bretagna (ore 17.45); Portogallo-Grecia (ore 18); Romania-Montenegro (ore 18); Ucraina-Danimarca (ore 18); Spagna-Georgia (ore 19.45); Bosnia/Erzegovina-Serbia (ore 20).
Le classifiche - Gruppo A: Ucraina, Spagna 2; Danimarca, Georgia 0. Gruppo B: Grecia, Portogallo 2; Montenegro, Romania 0. Gruppo C: Turchia, Serbia 2; Svizzera, Bosnia/Erzegovina 0. Gruppo D: Islanda, Lituania 2; Italia, Gran Bretagna 0. Gruppo E: Croazia, Germania 2; Israele, Cipro 0. Gruppo F: Polonia, Olanda 2; Lettonia, Austria 0. Gruppo G: Francia, Ungheria 2; Finlandia, Belgio 0. Gruppo H: Repubblica Ceca, Estonia 2; Slovenia, Svezia 0.

16:55

Diverse assenze nella Lituania del ct Kurtinaitis

Il roster a disposizione del ct Rimas Kurtinaitis, plurimedagliato prima con la Nazionale dell’Unione Sovietica (oro olimpico a Seoul 1988 tra i successi) e poi con la stessa Lituania (bronzi olimpici a Barcellona 1992 e Atlanta 1996), è di qualità ed è composto anche da alcune conoscenze del nostro campionato, tra cui Beliauskas (attualmente nella Dinamo Sassari). Tra i lunghi è presente quell’Arturas Gudaitis che in passato ha vestito la maglia di Milano vincendo anche uno scudetto. Mancano alcuni nomi illustri come Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis e Matas Buzelis (che giocano in NBA), ma anche tutti i componenti dello Zalgiris (impegnato nelle sfide di Eurolega). Per questi match si è puntato così molto sul gruppo del Rytas, formazione di alto livello del campionato lituano.

16:45

Una novità nel roster azzurro: dentro Mannion al posto di Librizzi

Alla vigilia del match in Lituania è stato sintetico il commento del commissario tecnico Luca Banchi, che oggi avrà a disposizione tra i 12 azzurri c'è Mannion (rispetto a Tortona resta fuori Librizzi): "Ci misureremo in un contesto estremamente stimolante e probante - ha detto il ct - per cui sarà decisivo mostrare personalità, coesione e collaborazione. Sono certo che questa gara servirà a raccogliere ulteriori indicazioni su come diventare una squadra migliore".

16:37

I precedenti tra gli azzurri e i baltici: il bilancio

Quello di oggi tra Lituania e Italia sarà il 33° confronto tra le due nazionali nel basket. Nel bilancio dei precedenti baltici sono avanti i baltici, che dal 22-20 del Campionato Europeo di Riga nel 1937 hanno collezionato 20 vittorie. Sono 12 invece i successi degli azzurri, che però non hanno sbagliato il match forse più iconico della pallacanestro italiana, ovvero la semifinale olimpica ad Atene 2004 (il 100-91 che ha poi aperto le porte alla finalissima chiusa con l’argento). L’ultimo incrocio nella semifinale del Torneo Pre Olimpico di San Juan in Portorico nell’estate del 2024 (vinta 88-64 dalla Lituania).

16:30

Lituania-Italia: dove vederla in tv e in streaming

La sfida di Klaipeda tra Lituania e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Svyturio Arena di Klaipeda, Lituania

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali basket

Da non perdere

Italbasket ko con l'IslandaPolonara, le parole da brividi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS