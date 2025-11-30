Lituania-Italia diretta basket: segui il match delle qualificazioni Mondiali LIVE

17:32

Si comincia: via a Lituania-Italia!

Prende il via Lituania-Italia! Primo possesso per i padroni di casa, che dunque partono subito all'attacco. All'Italia serve un'impresa.

17:30

Ultime indicazioni per Banchi

Tutto pronto per la prima palla a due, ultime indicazioni da parte del ct Banchi agli azzurri, mentre la Lituania omaggia con un bel gesto Polonara.

17:25

Eseguiti gli inni nazionali: tra poco via a Lituania-Italia

Eseguiti gli inni nazionali con le squadre schierate in campo alla ' Svyturio Arena' di Klaipeda: tra poco via alla sfida tra Lituania e Italia.

17:24

I 12 azzurri scelti da Banchi per la sfida di Klaipeda

Questi i 12 azzurri scelti dal ct Banchi per la sfida in Lituania: Della Valle (Brescia), Mannion (Milano), Tonut (Milano), Tessitori (Venezia), Procida (Real Madrid), Ferrari (Cividale del Friuli), Baldasso (Tortona), Suigo (Mega Basket), Casarin (Cremona), Grant (Cremona), Vincini (Sassari), Petrucelli (Trapani).

17:15

Il calendario degli azzurri: prossima sfida in Gran Bretagna

Le prossime gare degli azzurri nella prima finestra del Gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027: Gran Bretagna-Italia (3ª giornata, 27 febbraio 2026); Italia-Gran Bretagna (4ª giornata, 2 marzo 2026); Islanda-Italia (5ª giornata, 2 luglio 2026); Italia-Lituania (6ª giornata, 5 luglio 2026).

17:03

Qualificazioni Mondiali: la situazione e le classifiche dei gironi

Entra nel vivo la prima finestra delle qualificazioni ai Mondiali 2027: 8 gironi, passano alla seconda fase le prime 3 classificate.

Il programma della 2ª giornata (oggi, 30 novembre) - Svizzera-Turchia (ore 17); Lituania-ITALIA (ore 17.30); Islanda-Gran Bretagna (ore 17.45); Portogallo-Grecia (ore 18); Romania-Montenegro (ore 18); Ucraina-Danimarca (ore 18); Spagna-Georgia (ore 19.45); Bosnia/Erzegovina-Serbia (ore 20).

Le classifiche - Gruppo A: Ucraina, Spagna 2; Danimarca, Georgia 0. Gruppo B: Grecia, Portogallo 2; Montenegro, Romania 0. Gruppo C: Turchia, Serbia 2; Svizzera, Bosnia/Erzegovina 0. Gruppo D: Islanda, Lituania 2; Italia, Gran Bretagna 0. Gruppo E: Croazia, Germania 2; Israele, Cipro 0. Gruppo F: Polonia, Olanda 2; Lettonia, Austria 0. Gruppo G: Francia, Ungheria 2; Finlandia, Belgio 0. Gruppo H: Repubblica Ceca, Estonia 2; Slovenia, Svezia 0.

16:55

Diverse assenze nella Lituania del ct Kurtinaitis

Il roster a disposizione del ct Rimas Kurtinaitis, plurimedagliato prima con la Nazionale dell’Unione Sovietica (oro olimpico a Seoul 1988 tra i successi) e poi con la stessa Lituania (bronzi olimpici a Barcellona 1992 e Atlanta 1996), è di qualità ed è composto anche da alcune conoscenze del nostro campionato, tra cui Beliauskas (attualmente nella Dinamo Sassari). Tra i lunghi è presente quell’Arturas Gudaitis che in passato ha vestito la maglia di Milano vincendo anche uno scudetto. Mancano alcuni nomi illustri come Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis e Matas Buzelis (che giocano in NBA), ma anche tutti i componenti dello Zalgiris (impegnato nelle sfide di Eurolega). Per questi match si è puntato così molto sul gruppo del Rytas, formazione di alto livello del campionato lituano.

16:45

Una novità nel roster azzurro: dentro Mannion al posto di Librizzi

Alla vigilia del match in Lituania è stato sintetico il commento del commissario tecnico Luca Banchi, che oggi avrà a disposizione tra i 12 azzurri c'è Mannion (rispetto a Tortona resta fuori Librizzi): "Ci misureremo in un contesto estremamente stimolante e probante - ha detto il ct - per cui sarà decisivo mostrare personalità, coesione e collaborazione. Sono certo che questa gara servirà a raccogliere ulteriori indicazioni su come diventare una squadra migliore".

16:37

I precedenti tra gli azzurri e i baltici: il bilancio

Quello di oggi tra Lituania e Italia sarà il 33° confronto tra le due nazionali nel basket. Nel bilancio dei precedenti baltici sono avanti i baltici, che dal 22-20 del Campionato Europeo di Riga nel 1937 hanno collezionato 20 vittorie. Sono 12 invece i successi degli azzurri, che però non hanno sbagliato il match forse più iconico della pallacanestro italiana, ovvero la semifinale olimpica ad Atene 2004 (il 100-91 che ha poi aperto le porte alla finalissima chiusa con l’argento). L’ultimo incrocio nella semifinale del Torneo Pre Olimpico di San Juan in Portorico nell’estate del 2024 (vinta 88-64 dalla Lituania).

16:30

Lituania-Italia: dove vederla in tv e in streaming

La sfida di Klaipeda tra Lituania e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Svyturio Arena di Klaipeda, Lituania