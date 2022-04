Nba, si separano le strade di Frank Vogel e dei Lakers

LOS ANGELES - La notizia era nell'aria da un pò, ma ora è ufficiale: Frank Vogel non è più l'allenatore dei Los Angeles Lakers. L'ex tecnico degli Indiana Pacers paga una stagione a dir poco deludente, dove la squadra non solo non ha centrato i play-off, ma non è riuscita a qualificarsi nemmeno per il play-in, avendo concluso la stagione regolare all'11° posto. Vogel aveva guidato Lebron e compagni alla conquista del titolo nel 2020, a esattamente dieci anni dall'ultimo trionfo. l'ormai ex coach dei gialloviola ha chiuso con un bilancio complessivo di 127 vittorie e 98 sconfitte.