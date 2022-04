Frode a sistema sanitario Nba: arrestato assistente Utah Jazz

MILANO - L'ex vicepresidente della National Basketball Players Association e attuale assistente allenatore degli Utah Jazz Keyon Dooling è finito in manette in un caso di frode. L'ex giocatore degli Orlando Magic e dei Los Angeles Clippers, è tra le tre persone coinvolte in un caso avviato per la prima volta a New York in ottobre, quando sono stati accusati 18 ex cestisti della NBA. Dooling, come gli altri, è accusato di aver intascato illegalmente migliaia di dollari frodando il piano sanitario e assistenziale della Lega.