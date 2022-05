Playoff Nba: sorpasso Bucks. Grizzlies a valanga su Golden State

ROMA - I Bucks mettono la freccia. I campioni in carica vincono al TD Garden di Boston per 110-107 e vedono sempre più vicine le finali della Eastern Conference. Un trionfo, quello di Milwaukee, arrivato dopo una clamorosa da -14 completata nell'ultimo quarto di gara. La vittoria sui Celtics non può che portare l'illustre firma di Giannis Antetokounmpo il greco vive la sua miglior serata al tiro in questi playoff con 16/27 dal campo, 40 punti complessivi e 11 rimbalzi. Benissimo anche Jrue Holiday: 24 punti a referto conditi da 8 rimbalzi e 8 assist ma soprattutto decisivo negli ultimi due possessi dei Celtics in cui cancella Marcus Smart.