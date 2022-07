Nba, ufficiale: Gallinari è un nuovo giocatore dei Celtics

BOSTON (STATI UNITI) - Non ci sono più dubbi: Danilo Gallinari è un nuovo giocatore dei Boston Celtics . La conferma ufficiale arriva dalla stessa ala azzurra che ha pubblicato un post su Instagram con un eloquente " Il posto che ho sempre sognato ", con tanto di foto con la sua nuova maglia. Il 33enne di Sant'Angelo Lodigiano, nelle ultime due stagioni agli Atlanta Hawks , era finito a San Antonio nell'ambito della trade che ruotava attorno a Dejounte Murray ma è stato subito liberato dagli Spurs e ha trovato un accordo con Boston per un biennale da 13,3 milioni di dollari , con player option per la seconda stagione.

Gallinari a Boston: il sogno titolo nel mirino

ll “Gallo” si appresta dunque ad affrontare la sua quindicesima stagione in Nba con la sesta franchigia diversa in carriera, dopo le precedenti esperienze con New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma Thunder e Atlanta Hawks. Arrivato alla soglia dei 33 anni, l'azzurro di Sant'Angelo Lodigiano corona il suo sogno di indossare la canotta biancoverde dei Celtics, con la concreta possibilità di competere per il titolo anche se partirà con un ruolo da comprimario: Gallinari rappresenterà infatti per i Celtics il classico sesto uomo di peso e di esperienza di coach Ime Udoka, una pedina fondamentale che, con Derrick White e Grant Williams, darà quei punti che servono a Boston per migliorare il risultato delle finals 2022. Il grande obiettivo, l'anello, manca infatti dal 2008: Gallinari è pronto a dare il suo decisivo contributo.