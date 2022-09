Nba, incubo Gallinari: c'è la rottura del legamento crociato. Il comunicato dei Celtics

BOSTON (Stati Uniti) - È finita ancor prima di iniziare la stagione di Danilo Gallinari con i Boston Celtics. L’infortunio subito dall’ala azzurra nel match disputato sabato scorso per le qualificazioni ai Mondiali contro la Georgia, infatti, è decisamente più grave di quella che era la diagnosi iniziale. Per il Gallo non si tratta di una lesione del menisco ma di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso infortunio subito nel 2013 con la canotta dei Denver Nuggets, come riportato da Shams Charania di The Athletic: "Gallinari ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, lo stesso lesionato nel 2013", scrive il giornalista su Twitter. La conferma arriva anche da Boston. I Celtics vice campioni Nba, con un comunicato ufficiale, confermano e annunciano l'infortunio da incubo del giocatore azzurro per il quale si prevede uno stop tra i 6 e i 12 mesi: "I Boston Celtics rendono noto che Danilo Gallinari ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Danilo ha subito l'infortunio mentre giocava per la sua nazionale, l'Italia, in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo Fiba ??contro la Georgia il 27 agosto. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena possibile".