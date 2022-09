Pozzecco: "Giochiamo con passione". Datome: "Gallinari ci mancherà"

MILANO - "All'Europeo ci sono tante Nazionali con roster competitivi e avranno possibilità di arrivare in fondo. Noi non ci preoccupiamo di tutto questo e affronteremo l'Europeo partita per partita. Le competizioni si giocano perché se sapessimo prima il risultato non avrebbe senso giocarle". Sono le parole di Gianmarco Pozzecco a margine dell'inaugurazione della 'Fan Zone' allestita in piazza Duomo a Milano in vista degli Europei di basket . Il coach della nazionale italiana ha aggiunto: "Ai giocatori l'unica cosa che ho chiesto è di vivere la pallacanestro con grande passione. Se non lo fai e ci sono dei bambini che ti guardano, poi smettono di giocare".

Le parole di Gigi Datome

"Danilo Gallinari ko? E' un dispiacere non tanto sportivo, anche se ci mancherà un campione come lui, ma umano per un evento così bello a casa sua a Milano. Mancherà la persona e il giocatore. In tutto il raduno è stato un qualcosa di contagioso, sempre a disposizione del gruppo; gli infortuni fanno parte del gioco ma a lui sono successi troppe volte. Dispiace umanamente per un compagno di squadra e un amico". Sono invece le parole di Gigi Datome sull'infortunio di Gallinari. Datome ha anche parlato degli Europei che stanno per cominciare: "Giocare in casa è qualcosa di speciale esserci è un enorme piacere. Bellissimo per Milano e per gli appassionati di basket".