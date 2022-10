Nba, Banchero e Fontecchio in doppia cifra non basta: Magic e Jazz ko

Arrivano due sconfitte per i due italiani in campo nella notte Nba. Utah cade al 'Toyota Center' di Houston per 114-108 ma potrà contare su un'arma in più per il prosieguo della stagione: Simone Fontecchio. Dopo aver saggiato il parquet per pochi istanti nelle precedenti partite, l'azzurro ex Milano e Virtus Bologna viene impiegato da coach Will Hardy per ben 16 minuti, rispondendo presente con 13 punti a referto (tre triple andate a bersaglio) e tre rimbalzi. Una buona prestazione dell'azzurro - al quale si aggiungono Clarkson (17), Markkanen (14), Vanderbitt (doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi) - che però non evita ai Jazz la sconfitta: i Rockets si impongono grazie al trio formato da Kevin Porter Jr (doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi), Jalen Green (25 punti) e Jabari Smith Jr (21). Non sorride nemmeno Paolo Banchero: i suoi Orlando Magic cadono anche a New York contro i Knicks e incassano la quarta sconfitta in altrettante gare disputate fin qui da inizio stagione. La prima scelta del Draft incanta il 'Madison Square Garden' con un'ottima prova: 21 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. L'italiano, che supera quota 20 punti per la quarta gara di fila, è il top scorer dei Magic con Bol che ne fa 19 dalla panchina mentre Carter Jr chiude con una doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi. I Knicks si aggiudicano l'intera posta grazie alle ottime prestazioni di Randle (25 punti e 12 rimbalzi), Brunson (21 punti) e Barrett (20).