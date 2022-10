Jayson Granger: “Fontecchio? Dimostrerà di essere pronto per l’Nba”

Jayson Granger, playmaker uruguaiano classe 1989 dell’Umana Reyer Venezia, si è espresso riguardo la situazione di Simone Fontecchio, neo acquisto degli Utah Jazz e alla prima esperienza in Nba. Intervistato per una rubrica della Lega Basket, Granger risponde così quando gli viene chiesto del futuro del suo ex compagno di squadra: “Ovviamente è un processo quello che sta vivendo, non sta avendo i minuti che voleva dopo aver giocato la sua miglior pallacanestro della sua carriera ma deve essere paziente, continuare a lavorare perché sono sicuro che l’opportunità arriverà e dimostrerà all’NBA che può far parte della lega”.