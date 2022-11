Nba, Antetokounmpo show: 31 punti e Pistons ko. Vincono anche Utah e Toronto

MILWAUKEE (Stati Uniti) - Consueto 'Showtime' nella notte Nba: prosegue l'imbattibilità di Milwaukee, che vince la sesta partita di fila. I Bucks superano in volata i Pistons - decisiva la tripla di Jrue Holiday a 45 secondi dalla fine - che si arrendono al Fiserv Forum per 110-108 sotto i colpi del solito Giannis Antetokounmpo, autore di 31 punti e 7 rimbalzi. Ai Pistons non basta la prova da 27 punti, 6 rimbalzi e 7 assist di Cunningham. Successo casalingo anche per Utah: con Fontecchio ancora alle prese con il protocollo Covid, i Jazz regolano i Memphis Grizzlies con il punteggio di 121-105: protagonista del match è il finlandese Markkanen (doppia doppia da 31 punti e 11 rimbalzi) che rende inutile l'ottima gara di Morant, autore di 37 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.