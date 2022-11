Nba, Banchero show: Magic superano Warriors al fotofinish

ORLANDO (STATI UNITI) - "Magic Win": così Orlando celebra su Twitter l'esaltante successo casalingo contro i Golden State Warriors campioni in carica. Finisce 130-129 per la franchigia della Florida che si regala, su fil di sirena, una notte da sogno - seconda vittoria in nove gare fin qui disputate - grazie alla freddezza e alla precisione dalla lunetta di Suggs (top scorer del match con 26 punti e 9 rimbalzi). Inutili gli assalti degli 'Splash Brothers', ai quali non bastano le magistrali prove del solito Stephen Curry (39 punti con 8/15 dall'arco) e Klay Thompson (27 punti). I Magic devono però ringraziare anche la verve offensiva di un incontenibile Paolo Banchero: il centro italo-americano ha messo in difficoltà Looney sotto le plance, mettendo a referto 22 punti in 36 minuti (8/17 dal campo anche se con 0/4 dalla lunga distanza e 6/9 ai liberi), corredati da 8 rimbalzi, tre assist e una stoppata.