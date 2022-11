Nba, seconda vittoria consecutiva per i Lakers: decisiva una tripla di Ryan

I Los Angeles Lakers battono 120-117 i New Orleans Pelicans ai supplementari, grazie ad una tripla sulla sirena realizzata da Matt Ryan. Secondo successo di fila per Los Angeles, trascinata dai 20 punti di James e Davis. Settima garaconsecutiva da 30+ per Luka Doncic per aprire la stagione (33 nella vittoria di Dallas su Utah): striscia da record che non si vedeva da 60 anni in Nba.