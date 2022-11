Nba, la Nike 'stoppa' Irving: contratto sospeso e niente scarpe

BEAVERTON (STATI UNITI) - La Nike ha annunciato la sospensione del contratto con Kyrie Irving , stella dei Brooklyn Nets , nella bufera dopo un tweet antisemita . Il noto marchio dell' Oregon ha inoltre reso noto che non metterà sul mercato la nuova linea di sneakers, le Kyrie 8 , la cui uscita era iniziamente prevista per la fine di novembre. "Alla Nike, siamo convinti che non ci sia posto per l'incitamento all'odio e condanniamo qualsiasi forma di antisemitismo" e "abbiamo deciso di sospendere la nostra relazione con Kyrie Irving con effetto immediato", scrivono i vertici del colosso dell'abbigliamento sportivo in un comunicato.

Nba, Irving nella bufera per tweet antisemita

Nba, anche i Nets sospendono Kyrie

Non solo la Nike: anche i Brooklyn Nets hanno usato il pungo duro, condannando la linea di Irving e optando per la sospensione del giocatore che non prenderà parte alle prossime cinque partite della franchigia newyorkese. Solo due giorni prima il giocatore aveva categoricamente rifiutato le scuse pubbliche dopo il tweet in cui aveva postato un link al film "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", caratterizzato da contenuti antisemiti, compresa la negazione dell'Olocausto. La star ha poi chiesto scusa su Instagram, rivolgendosi "a tutte le famiglie e le comunità ebree che sono state ferite e colpite dal mio post".