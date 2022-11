Nba, i Nets sospendono Irving per tweet antisemita

NEW YORK (STATI UNITI) - Non c'è pace per i Nets. Dopo un'estate tormentata, complici i 'mal di pancia' di Kevin Durant e i guai fisici di Ben Simmons, Brooklyn ha esonerato coach Steve Nash alla vigilia del match contro i Bulls e ora deve far fronte al caso Kyrie Irving. Il 30enne playmaker, che nei giorni si è categoricamente rifiutato di scusarsi per aver pubblicizzato sul suo account Twitter un film antisemita è stato sospeso dalla franchigia newyorkese e non percepirà lo stipendio per almeno cinque partite. Una misura drastica quella adottata dai Nets e spiegata attraverso un duro comunicato: "Siamo rimasti sgomenti dal fatto che Kyrie si sia rifiutato di dire inequivocabilmente di non avere convinzioni antisemite e di riconoscere la presenza di materiale specifico ripugnante nel film. Questa non era la prima volta che aveva l'opportunità - mancata - di fare chiarezza". L'atteggiamento di Irving viene considerato dal club come "profondamente inquietante, è contro i valori della nostra organizzazione e costituisce un comportamento dannoso per la squadra. Di conseguenza, siamo del parere che attualmente non sia idoneo a essere associato ai Brooklyn Nets". Da qui la decisione dei vertici del club di sospensione minima di almeno cinque partite o "fino a quando non metterà in atto una serie di misure volte a rimediare all'impatto dannoso della sua condotta". Più volte Irving è stato protagonista di infelici uscite extracampo, con i Nets che cercavano di far capire al giocatore quanto queste ultime fossero pericolose. Avvertimenti che, alla luce dei fatti, non hanno dato i frutti sperati.