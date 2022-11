Nba, Banchero da record ma Orlando va ko. Nona sinfonia Bucks

ORLANDO (STATI UNITI) - Paolo Banchero non ha potuto festeggiare il suo nuovo high career in Nba : 33 punti (oltre a 16 rimbalzi per una doppia doppia da urlo) nella sconfitta interna all’overtime dei suoi Magic contro Sacramento che hanno sbancato l' Amway Center di Orlando col punteggio di 126-123. I Kings , abili a risalire la china dopo il -20 di inizio terzo quarto, piazzano la zampata vincente nel supplementare grazie all'acuto di De'Aaron Fox : il folletto classe '97 di New Orleans è il top scorer del match con 37 punti a referto. Nona perla stagionale su altrettante partite per Milwaukee : i Bucks risolvono la pratica Oklahoma City Thunder con il punteggio di 108-94 . Una vittoria arrivata nonostante l'assenza di Giannis Antetokounmpo , precauzionalmente out per un fastidio al ginocchio sinistro. Senza la stella greca, è Brook Lopez l'uomo copertina per la franchigia del Winsconsin : sono 25 i punti messi a segno dal centro classe 1988.

Seconda partita senza Irving e seconda vittoria consecutiva per i Brooklyn Nets che passano per 98-94 a Charlotte contro gli Hornets: rimontati undici punti nell'ultimo quarto e 27 punti a referto per il solito Kevin Durant. Dall'altra parte, il rientrante Terry Rozier ne fa 25. Vittoria esterna anche per Boston che espugnano il Madison Square Garden di New York per 133-118: i Knicks soccombono davanti al quasi 53% dall'arco dei Celtics che mandano a bersaglio ben 27 triple su 51 tentativi. Emozioni e overtime anche nella sfida vinta dagli Atlanta Hawks su New Orleans Pelicans per 124-121 al termine di un tiratissimo match: il miglior realizzatore della gara è Trae Young con una doppia doppia da 34 punti e 10 assist. Tornano a vincere dopo tre sconfitte anche i Minnesota Timberwolves che superano gli Houston Rockets: 129-117 il finale. Successo agevole invece per i Denver Nuggets che mettono a sicuro la gara con San Antonio (126-101, Hyland mattatore con 24 punti) già nella prima parte; per gli Spurs è la terza sconfitta di fila. Agevole anche il successo dei Phoenix Suns contro i Portland Trail Blazers: Booker e Paul (24 e 15 punti) mettono la loro firma sul 102-82 per la franchigia dell'Arizona.