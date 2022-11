Nba, Banchero super ma Houston stoppa i Magic. Fontecchio: rientro con vittoria

ORLANDO (STATI UNITI) - Paolo Banchero è una certezza nonostante l'ennesima sconfitta dei Magic , Fontecchio rientra e dà il suo contribuito nel successo dei Jazz contro i Lakers . Questo il bilancio dei due giocatori italiani impegnati nella notte Nba. Orlando cede in casa agli Houston Rockets : finisce 134-127 per i texani che si impongono in Florida grazie a ben cinque giocatori in doppia cifra (top scorer del match è Jalen Green con 34 punti). È diventata consuetudine la grande prova di Paolo Banchero : il 19enne italo-americano non si ferma più e prova a trascinare i suoi mettendo a referto 30 punti, 6 rimbalzi e 4 assist e dimostrando ancora una volta il suo talento. Orlando manda in doppia cifra ben cinque giocatori (spiccano i 23 punti di Wagner ) che però non evitano la sconfitta ai Magic (la nona in 11 partite). Chi invece sorride è Utah che guida la Western Conference grazie al netto 139-116 maturato in casa dei Lakers . Da segnalare il ritorno in campo di Simone Fontecchio che gioca 5 minuti ed entra a referto con 1/4 al tiro, 0/3 da 3 e 2 punti con un rimbalzo e una palla rubata. I Jazz raccolgono l'intera posta grazie a ben sette giocatori in doppia cifra con Markkanen e Clarkson che ne fanno rispettivamente 23 e 22. Crisi nera per i Lakers : privi di LeBron James , i gialloviola incassano l'ottava sconfitta stagionale nonostante le buone performance di Davis (29 punti) e Westbrook (22 punti dalla panchina).

Nella ricca notte Nba con 15 partite in programma fa notizia la prima sconfitta dei Milwaukee Bucks, ko ad Atlanta con gli Hawks che si impongono 117-98 grazie alla doppia doppia da 25 punti e 11 assist di Murray: niente da fare per Antetokounmpo (25 punti per lui) e compagni, al primo scivolone dopo 9 vittorie di fila. Torna invece a brillare la stella di Steph Curry che trascina Golden State nel successo casalingo per 116-113 contro Sacramento. Il 34enne play degli Warriors mette a referto 47 punti (per lui anche 8 assist e altrettanti rimbalzi) rendendo inutili i 28 punti di Fox. Nelle altre gare della notte vittorie per Wizards (108-100 contro gli Hornets), Pistons (112-103 sui Thunder), Pacers (129-122 sui Pelicans con 37 punti e 12 rimbalzi per Turner), Philadelphia (100-98 contro Phoenix con 33 punti e 10 rimbalzi per Embiid), Portland (110-107 contro Miami), Bulls (111-97 sui Raptors con 30 punti per LaVine), Celtics (109-106 sui Grizzlies con 39 punti per Tatum), Knicks (120-107 sui Timberwolves con 31 punti e 8 rimbalzi per Randle), Nuggets (115-109 su San Antonio con 26 punti e 10 assist per Jokic), Mavericks (96-94 sui Nets con 36 punti per Doncic) e Clippers (119-117 sui Cavaliers).