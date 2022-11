Nba, Durant show: Brooklyn fa festa all'ultimo respiro

Una prova da leader per Kevin Durant, che con 35 punti trascina Brooklyn alla vittoria nella difficilissima trasferta di Portland, poco importa se solo per 2 lunghezze (107-109). Determinanti nel successo finale anche Royce O'Neale, Yuta Watanabe e Ben Simmons. Quattro uomini da almeno 20 punti nelle file dei Blazers finiscono per fare la differenza, ma il successo dei Nets arriva sul filo dei secondi, con O'Neale che corregge una traiettoria sporca di Durant e firma il sorpasso sugli avversari.