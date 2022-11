Nba, colpo Jazz a Portland: 12' per Fontecchio. Hawks e Pacers al fotofinish

PORTLAND (STATI UNITI) - Continuano a sorprendere gli Utah Jazz. Nella notte Nba la franchigia di Salt Lake City balza in vetta alla Western Conference (record di 12-6): decisivo il successo in volata su Portland a domicilio per 118-113 (non bastano i 23 punti di un ispirato Simons) grazie a un super Jordan Clarkson (28 punti, 15 dei quali nell'ultimo quarto). Spazio anche per Simone Fontecchio, in campo 12 minuti: per l'azzurro arrivano 3 punti con 1/5 al tiro e un assist. Tra i risultati della notte oltreoceano spiccano anche le vittorie all'ultimo canestro degli Atlanta Hawks che piegano 124-122 i Toronto Raptors all'overtime grazie al canestro sulla sirena di Griffin e degli Indiana Pacers che superano nel finale 114-113 Orlando con Paolo Banchero ancora out.